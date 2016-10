WM-Quali: Emotionales Debüt und ein Schlager

Das albanische Skhodra ist heute Schauplatz einer Premiere: Das Kosovo bestreitet in der WM-Qualifikation sein erstes Heimspiel. Eine emotionale Angelegenheit, denn der Gegner heißt Kroatien. Trotz des 1:1 zum Auftakt in Finnland bremst man im Kosovo die Erwartungen. „Es wird schwer für uns“, sagte Salzburg-Legionär Valon Berisha, der trotzdem mit einer neuerlichen Überraschung liebäugelt. Der Schlager des Tages steigt aber in Turin zwischen Italien und Spanien. Denn die Spanier reisen mit Revanchegelüsten an.

Mehr dazu in sport.ORF.at