Instrumentalisiertes Krisenland

Der Machtkampf der beiden Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran um die Vorherrschaft in der Region gefährdet das Krisenland Afghanistan. In der ohnehin extrem instabilen Situation heizen Riad und Teheran bestehende Konflikte weiter an, indem sie über Verbündete in ihrem Sinne Macht ausüben. Beobachter fürchten in dem Stellvertreterkonflikt eine Eskalation, die für das von Krieg, Extremismus und Armut gezeichnete Afghanistan fatale Auswirkungen hätte.

