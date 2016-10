Böllerprozess: Zeugen sahen nur Feuerball

Am zweiten Prozesstag zur tödlichen Böllerexplosion in Kapfenstein in der Steiermark haben heute die ersten Zeugen ausgesagt. Ein direkter Nachbar habe damals ein „dumpfes, lautes Geräusch“ gehört, ein anderer sah einen Feuerball.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at