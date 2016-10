Arbeit für Asylwerber: Länder schrieben Brief an Sobotka

Die Flüchtlingsreferenten der Länder haben Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) heute in einem Brief an den gemeinsamen Beschluss über gemeinnützige Arbeit für Asylwerber erinnert. Die Vorsitzende der Referenten, die steirische Landesrätin Doris Kampus (SPÖ), sagte, man habe Sobotkas Äußerungen mit Verwunderung aufgenommen. „Die stehen nicht im Einklang mit dem einstimmigen Beschluss von Graz.“

In dem Brief an den Innenminister wurde betont, dass sich das Ziel der Länder nicht geändert hätte. Das seien der Ausbau und die Umsetzung eines Modells, bei dem Asylwerberinnen und Asylwerber eine Entschädigung von fünf Euro in der Stunde bei einer Höchstgrenze von zehn Stunden Beschäftigung in der Woche erhalten könnten. Die Verdienstmöglichkeit betrüge also maximal 200 Euro im Monat.

„Erwarten uns baldige Umsetzung“

Ferner soll die Möglichkeit der gemeinnützigen Beschäftigung auf Träger und soziale Einrichtungen ausgeweitet werden. Der Ausbau der gemeinnützigen Beschäftigung sei als integrationspolitische - und nicht als arbeitsmarktpolitische - Maßnahme zu verstehen.

„Wir erwarten uns die baldige Umsetzung dieser Beschlüsse - und konkrete Gespräche Anfang November dieses Jahres - wie vereinbart“, so Kampus, „damit ein praktikables Modell zur gemeinnützigen Beschäftigung mit Jänner 2017 starten kann.“