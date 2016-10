UKIP-Abgeordneter nach Streit in „kritischem Zustand“

Der britische UKIP-Politiker und Europaabgeordnete Steven Woolfe ist heute überraschend in ein Krankenhaus in Straßburg eingeliefert worden. Das teilte sein Team per Twitter mit.

Woolfe wird als heißer Kandidat für das Amt des UKIP-Chefs gehandelt und gilt als Liebling von Ex-Chef Nigel Farage. Die Partei befindet sich in einer Führungskrise, seit die Vorsitzende Diane James gestern ihr Amt nach nur 18 Tagen überraschend niederlegte.

Farage sagte britischen Medien, Woolfe befinde sich in einem „kritischen Zustand“. Vorausgegangen sei ein Streit während eines Treffens von UKIP-Abgeordneten im Straßburger EU-Parlament.