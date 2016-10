Massaker im Bosnien-Krieg: Sieben Serben angeklagt

Die bosnische Staatsanwaltschaft hat sieben frühere Angehörige der bosnisch-serbischen Truppen des Mordes an mindestens 57 bosniakischen (muslimischen) Zivilisten angeklagt. Unter den Opfern des Massakers in der Ortschaft Zaklopaca in der ostbosnischen Gemeinde Milici befanden sich auch elf Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren, teilte die Staatsanwaltschaft heute mit.

Das Massaker war kurz nach Kriegsbeginn am 16. Mai 1992 verübt worden. Die Leichen der Opfer wurden erst 2004 in einem Massengrab entdeckt. Die Staatsanwaltschaft will die Tat auch anhand der Aussagen von etwa 110 Zeugen als Kriegsverbrechen nachweisen, hieß es in der Aussendung.