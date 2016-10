WM-Quali: Koller zeigt Kritikern die Zähne

Die Diskussionen über Stammkräfte ohne Spielpraxis, den bei Sturm Graz in Topform agierenden Deni Alar als Alternative zu Marc Janko und die Position von David Alaba scheinen Marcel Koller zunehmend zu nerven. Das Fass zum Überlaufen dürfte beim ÖFB-Teamchef nun die öffentliche Kritik von Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl gebracht haben, wonach stures Festhalten an Spielern ohne Plan B schlecht für die Mannschaft sei. Vor dem WM-Qualihit gegen Wales heute (20.45 Uhr, live in ORF eins) in Wien zeigte Koller seinen Kritikern erstmals so richtig die Zähne und teilte auch einmal aus.

