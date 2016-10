Rekonstruierte Kunstschätze aus Syrien in Rom zu sehen

Drei von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zerstörte oder schwer beschädigte Kulturdenkmäler sind jetzt als Rekonstruktionen in Originalgröße in Rom zu sehen. Es handelt sich um Teile des rund 2.000 Jahre alten Baal-Tempels in Palmyra, das mehr als 4.000 Jahre alte Archiv von Ebla (beides Syrien) sowie eine Stierfigur aus der alten assyrischen Hauptstadt Nimrud (Irak).

APA/AFP/Andreas Solaro

Die Ausstellung „Wiedererstehen aus Zerstörung“ im Kolosseum wurde heute vorgestellt und ist ab morgen für Besucher geöffnet. Die Rekonstruktionen wurden von drei italienischen Firmen in Rom, Florenz und der Emilia-Romagna unter Einsatz modernster Technik wie 3-D-Druckern erstellt. Grundlage waren Fotos, Filmaufnahmen und Zeichnungen, soweit vorhanden.

Der Initiator Francesco Rutelli, Präsident des Vereins Incontro di Civilta, war nach eigenen Worten vor einigen Jahren auf die Zerstörungen in der Kriegsregion im Nahen Osten aufmerksam geworden, als er Satellitenbilder der vom Bürgerkrieg in Syrien verwüsteten Stätte Apameia am Orontes gesehen habe.