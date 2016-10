Der Mythos von der „Nine to Five“-Arbeit

Gegen 9.00 Uhr ins Büro und um 17.30 Uhr wieder nach Hause: Was nach wie vor als Standardarbeitszeit gilt, ist für viele längst nicht mehr Alltag. Neben zahlreichen Beschäftigten in Schicht- oder Turnusdiensten arbeiten viele Menschen - selbstständig oder angestellt - zumindest fallweise an Wochenenden, am Abend oder in der Nacht.

Diese Arbeitszeitrealität stellt eine nicht zu unterschätzende Herausforderung auf ganz unterschiedlichen Ebenen dar - und nicht zuletzt eine erhebliche körperliche und psychische Belastung.

