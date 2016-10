Bekanntes US-Start-up Theranos streicht 340 Stellen

Der Niedergang des einst als neuer Star im US-Gesundheitssektor gefeierten Start-ups Theranos setzt sich fort. In der Nacht auf heute kündigte Chefin Elizabeth Holmes in einem offenen Brief auf der Firmenwebsite an, die Bluttestlabore in Arizona, Kalifornien und Pennsylvania zu schließen. Etwa 340 Stellen müssten deshalb gestrichen werden.

Der Rückzug aus dem bisherigen Kerngeschäft kostet damit gut 40 Prozent der Mitarbeiter ihre Jobs.

Behörden ermitteln gegen Unternehmen

Holmes war mit ihrem von Investoren zwischenzeitlich mit über neun Mrd. Dollar (acht Mrd. Euro) bewerteten Start-up ein umjubelter Star des Silicon Valley. Theranos versprach, Bluttests durch deutlich kleinere Proben zu revolutionieren.

Vor etwa einem Jahr warf eine Serie von Enthüllungsberichten im „Wall Street Journal“ jedoch erhebliche Zweifel an der Technologie auf. Inzwischen ermitteln die US-Behörden.