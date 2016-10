Wiener Ärztestreik: Kammer übernimmt Gehaltseinbußen

Die Stadt Wien will offenbar von Spitalsärzten, die in der Arbeitszeit am 12. September gestreikt haben, Gehalt zurückfordern. Die Wiener Ärztekammer kündigte aber an, die 400 bis 500 Betroffenen finanziell zu entschädigen.

