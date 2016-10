Millionen auf der Flucht

Alleine auf der Karibik-Insel Haiti sind durch den Hurrikan „Matthew“ bereits über hundert Menschen ums Leben gekommen. Es habe mindestens 108 Tote gegeben, sagte Innenminister Francois Anick Joseph am Donnerstag. Der Hurrikan wurde mittlerweile wieder auf die zweithöchste Stufe hinaufgesetzt und nimmt Kurs auf die USA. In Florida wurde bereits der Notstand ausgerufen, Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, die Küstengebiete zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

