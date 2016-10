Formel 1: Hamilton läuft die Zeit davon

Fünf Rennen vor Schluss der Formel-1-Saison beträgt der Rückstand von Titelverteidiger Lewis Hamilton auf seinen führenden Mercedes-Kollegen Nico Rosberg 23 Zähler. Im Grand Prix von Japan am Sonntag (7.00 Uhr MESZ, live in ORF eins) in Suzuka ist der Brite daher gefordert, wieder Punkte auf seinen deutschen Teamrivalen aufzuholen.

Bei seinem ersten offiziellen Auftritt nach dem Motorschaden von Malaysia gab sich Hamilton jedoch gelangweilt und vergnügte sich lieber mit Spielereien auf seinem Smartphone. Rosberg will sich jedoch vom offensichtlich unkonzentrierten Teamkollegen nicht täuschen lassen.

