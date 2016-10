Zwei Millionen Amerikaner auf Flucht vor Hurrikan

Nach schweren Verwüstungen in der Karibik und mehr als 100 Todesopfern in Haiti hat der Hurrikan „Matthew“ in den USA mehr als zwei Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. US-Korrespondentin Verena Gleitsmann berichtet.

Schlägerei in UKIP-Partei – Woolfe im Krankenhaus

Nach einer parteiinternen Schlägerei ist der britische UKIP-Politiker und Europaabgeordnete Steven Woolfe zusammengebrochen und ins Krankenhaus in Straßburg eingeliefert worden. Was ist los in der britischen UKIP-Partei? Claudia Zohner berichtet.

2,50 Euro für Asylwerber – Lokalaugenschein in Tulln

Die Flüchtlingsreferenten der Länder fordern heute von Innenminister Sobotka eine rasche Einigung in Sachen Bezahlung von Asylwerbern. Zuletzt wollte Sobotka ja einen fixen Lohn von maximal 2,50 Euro die Stunde für Flüchtlinge. Wie funktioniert die Gemeindearbeit von Asylwerbern bisher? Simone Grössing hat sich in Tulln umgeschaut.

ZIB24 mit Roman Rafreider, 23.45 Uhr, ORF eins

Textfassung: Zeit im Bild