„Brexit“: Spanien will sich Gibraltar holen

Großbritannien muss in seinen EU-Austrittsverhandlungen nicht nur um Schottland bangen, sondern auch um Gibraltar. Spanien will den britischen Außenposten an der Südspitze der iberischen Halbinsel nämlich zum Thema der „Brexit“-Gespräche machen. Die spanische Flagge werde innerhalb von vier Jahren über dem Affenfelsen wehen, sagte der spanische Außenminister Jose Manuel Garcia-Margallo dem Fernsehsender RTVE.

Die Bevölkerung Gibraltars hat sich beim „Brexit“-Referendum im Juni mit überwältigender Mehrheit für einen Verbleib in der Europäischen Union ausgesprochen. Mit dem Vereinigten Königreich werde aber auch Gibraltar aus der EU ausscheiden, betonte der spanische Chefdiplomat. Verhindern ließe sich das nur, wenn Gibraltar zu einem Kondominium von Großbritannien und Spanien werde.

Gibraltar: Regierungschef sagt Nein

Der Regierungschef Gibraltars, Fabian Picardo, will von dieser Idee nichts wissen. Die spanische Flagge werde „weder in vier Jahren, noch in 40, noch in 400, noch in 4.000 Jahren auf dem Felsen wehen“, sagte Picardo heute. „Niemals ist niemals und nein ist nein.“ Auch der „Brexit“ werde an dieser Festlegung nichts ändern.

Die britische Regierung will spätestens im März 2017 den EU-Austrittsantrag stellen. Damit beginnt eine Frist von zwei Jahren zu laufen, in der sich beide Seiten darauf verständigen müssen, wie ihre künftigen Beziehungen aussehen. Spanien verfügt in diesen Verhandlungen wie jeder EU-Staat über ein Vetorecht und könnte eine Lösung scheitern lassen. Ein ungeregelter „Brexit“ würde den Wirtschaftsstandort Gibraltar, der sich als Steueroase innerhalb des EU-Binnenmarktes positioniert, massiv treffen.