Innenministerium will neun Drogenvortestgeräte beschaffen

Das Innenministerium plant die Beschaffung von neun Drogen-Vortestgeräten. „Wir sind mitten im Vergabeverfahren“, sagte Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck der APA. Mit diesen neun Geräten soll dann eine Testphase über die Wirksamkeit gestartet werden. Jedes Bundesland wird einen Drogenvortester erhalten.

„Wir schauen uns dann an, ob die Geräte dazu geeignet sind, einen Suchtgiftverdacht nachhaltig zu belegen. Sie dienen damit als Hilfsmittel für den Inspektor“, erklärte Otmar Bruckner vom Verkehrsdienst im Innenministerium. 1.068 Lenker sind im Vorjahr österreichweit wegen Suchtgiftbeeinträchtigung am Steuer angezeigt worden - mehr als die Hälfte davon mit 561 in Wien. Das ist jedoch nicht der höchste Wert. Im Jahr 2003 hat es insgesamt 1.261 derartige Anzeigen gegeben, so die Statistik des Innenministeriums.

„Schwere Erkennbarkeit“

Die Zahlen der Anzeigen sind schwankend, im Jahr 2000 waren es etwa 481, 2005 österreichweit 913. In den Jahren 2011 und 2010 wurden wieder je mehr als 1.000 Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen, ehe die Zahl wieder rückläufig war. Von 2014 auf das Vorjahr gab es einen Anstieg um ein Viertel - von 847 auf 1.068 Anzeigen.

Die Schwankungen führt Bruckner unter anderem auf die schwere Erkennbarkeit von Lenkern unter Drogeneinfluss zurück. „Es hat immer wieder Schulungsinitiativen gegeben. Wurden diese flächendeckend umgesetzt, gab es höhere Aufgriffszahlen, weil das besser erkannt wurde. Dann flauten die Anzeigen wieder ab“, erklärte Bruckner. Die Fahrunfähigkeit muss immer von einem Arzt festgestellt werden. „Die entscheidende Untersuchung kann nur ein Arzt und kein Inspektor machen“, betonte Bruckner.