USA: „Letzte Chance“ auf Flucht

Die Zahl der Toten durch den verheerenden Hurrikan „Matthew“ ist weiter gestiegen. Fast 350 Menschen starben durch „Matthew“ allein im Süden des Karibik-Staates Haiti, wie die zuständigen Behörden in der Nacht auf Freitag bekanntgaben. Die Zahl der Toten könnte noch steigen: Einige Gebiete sind weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Unterdessen sind mehrere Millionen Menschen in den USA zur Flucht vor dem Hurrikan aufgerufen. „Es ist eure letzte Chance, der Hurrikan wird euch sonst töten“, so Floridas Gouverneur Rick Scott.

