Fikry el Azzouzi: Roman über Radikalisierung in Belgien

Spätestens seit Salah Abdeslam, einer der mutmaßlichen Attentäter der Pariser Terrorangriffe, im März in Molenbeek festgenommen worden ist, stehen die Muslime in diesem Viertel Brüssels unter Generalverdacht. Einer, der das sehr unmittelbar erfahren hat, ist Fikry el Azzouzi, ein früherer Bewohner der Gemeinde. In seinem Roman „Wir da draußen“ schildert der 38-Jährige den Weg der Radikalisierung Jugendlicher.

