Immer mehr junge Italiener wandern aus

Trotz besserer Konjunktur und leichten Wirtschaftswachstums wandern die Italiener immer häufiger aus. Vor allem Jugendliche suchen im Ausland bessere berufliche Perspektiven. 107.529 Italiener haben 2015 die Heimat verlassen, wie aus der neu veröffentlichten Studie „Italiani nel mondo 2016“ der Stiftung Migrantes hervorgeht. Das sind 10.000 mehr als im Jahr davor.

36,7 Prozent der neuen Auswanderer sind zwischen 18 und 34 Jahre alt. Ihr bevorzugtes Ziel im Ausland ist Deutschland. So sind 16.568 Italiener laut der in Rom vorgestellten Studie 2015 nach Deutschland ausgewandert. 16.503 zogen nach Großbritannien, 11.441 in die Schweiz und 10.728 nach Frankreich. Österreich zählte laut der Studie nicht zu den Topauswanderungszielen.

Beeindruckend ist laut Migrantes die Mobilität der „Millennials“, der kurz vor der Jahrtausendwende geborenen Jugendlichen. Diese suchen nach guten Jobgelegenheiten im Ausland. Sie seien die erste wirklich „mobile Generation“. 43 Prozent von ihnen betrachten diese Mobilität als wichtige Möglichkeit, eine solide Stelle zu finden.