15-Jährige leblos in Stiegenhaus: An Überdosis verstorben

Jene 15-Jährige, die am Dienstag letzter Woche leblos in einem Stiegenhaus in Innsbruck aufgefunden worden war, ist gesterm in der Innsbrucker Klinik verstorben. Ursache war eine Überdosis Kokain.

