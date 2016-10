Formel 1: Rosberg hängt Hamilton wieder ab

WM-Leader Nico Rosberg hat im Freitag-Training für den Grand Prix von Japan in Suzuka das Tempo vorgegeben. Der Deutsche verwies in beiden Sessions seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. „Es hat richtig Spaß gemacht, auf der Strecke zu fahren“, sagte Rosberg, der mit 23 Punkten Vorsprung auf Hamilton („Wir haben noch etwas Arbeit vor uns“) in die letzten fünf Rennen der WM-Saison startet.

