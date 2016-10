Appell von 120 NGOs an Kanzler

Gegner des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada würdigen die Kritik von Kanzler Christian Kern (SPÖ) an CETA - und setzen ihre Hoffnungen in ihn. 120 kanadische und europäische NGOs appellieren in einem offenen Brief an Kern, das Abkommen durch ein Nein im EU-Rat zu stoppen. Eine Nein-Stimme würde laut einem neuen Gutachten reichen, um das Inkrafttreten zu verhindern.

