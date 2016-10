Bemühungen um Ende des Bürgerkrieges

Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos sieht sich in seiner Friedenspolitik durch die Zuerkennung des Friedensnobelpreises am Freitag gestärkt. Der Preis sei eine große Ermutigung auf dem Weg zum Frieden. Er nahm ihn im Namen des kolumbianischen Volkes an. In Kolumbien tobt seit mehr als fünf Jahrzehnten ein blutiger Bürgerkrieg zwischen dem Staat und der linksgerichteten FARC-Guerilla. Ein Friedensvertrag mit der FARC wurde gerade erst von der Bevölkerung in einem Referendum knapp abgelehnt.

