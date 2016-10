Erste Ausläufer treffen US-Küste

Im Karibik-Staat Haiti steigt die Opferzahl nach Hurrikan „Matthew“. Freitagnachmittag gaben die Behörden bekannt, dass mindestens 572 Menschen während des Sturms ums Leben gekommen seien. Einige betroffene Gebiete sind nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten. Erste Ausläufer des Hurrikans sorgten unterdessen für Chaos an der Südostküste der USA. Experten rechnen mit Schäden in Milliardenhöhe - „Matthew“ könnte für die US-Versicherungen sogar der zweitteuerste Sturm in der Geschichte werden.

Lesen Sie mehr …