Dutzende Flüge ausgefallen

Im Streit mit seinen Mitarbeitern will der Touristikkonzern TUI den Arbeitnehmervertretern entgegenkommen und die Entscheidung über eine Neuordnung der Fluglinie TUIfly verschieben, hat es am Freitag geheißen. Weil sich viele Crewmitglieder kurzfristig krank gemeldet hatten, fielen in den vergangenen Tagen Dutzende Flüge aus. Betroffenen Passagieren ließ das Unternehmen ausrichten, dass sie keine Entschädigung zu erwarten hätten. Konsumentenschützer und Politiker sehen das anders.

