Schelling: Gemeinden bekommen nicht mehr Geld

Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP) ist zuversichtlich, was eine Einigung mit den Gemeinden bei den Finanzverhandlungen anbelangt. Mehr Geld soll es aber nicht geben, sagte Schelling am Rande des Gemeindetages in Klagenfurt.

