TTIP: Verhandlungsführer sehen „bedeutende Fortschritte“

Die TTIP-Verhandlungsführer der USA und der Europäischen Union wollen trotz des wachsenden Widerstands gegen das geplante transatlantische Freihandelsabkommen ihre Gespräche fortsetzen. Zum Abschluss der 15. Verhandlungsrunde in New York erklärten beide Seiten heute, sie hätten „bedeutende Fortschritte“ erzielt. Zuletzt hatten sich immer mehr führende Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks ablehnend über TTIP geäußert.

„Wir haben zuletzt einige skeptische Stimmen über TTIP gehört, aber ich möchte betonen, dass sich die USA weiterhin voll für diese Verhandlungen engagieren und entschlossen sind, sie zum Erfolg zu führen“, sagte der Leiter des US-Verhandlungsteams, Dan Mullaney. EU-Verhandlungsführer Ignacio Garcia-Bercero sagte, durch TTIP entstünden Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Argumente für eine Fortsetzung der Verhandlungen seien „genauso stark, wie sie es zu Beginn der Verhandlungen vor drei Jahren waren“, sagte Garcia-Bercero.

Kritiker fürchten Abbau europäischer Standards

Kritiker sehen jedoch Gefahren für Rechtsstaat und Demokratie und befürchten den Abbau europäischer Standards etwa beim Verbraucherschutz. Ein zentraler Streitpunkt ist die Frage privater Schiedsgerichte bei Streitigkeiten mit ausländischen Investoren.

In der EU war die Kritik an TTIP in den vergangenen Monaten lauter geworden. Frankreich und Österreich forderten einen Verhandlungsstopp. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sprach sich trotz wachsenden Widerstands für eine Fortsetzung der Verhandlungen aus. Einen Abschluss in der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama bis 20. Jänner hält aber auch sie mittlerweile für unwahrscheinlich.