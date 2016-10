Eishockey: Salzburg beendet gegen Graz Negativlauf

Nach drei Niederlagen in der Liga und der CHL-Pleite gegen Bern hat Salzburg den Negativlauf gestoppt. Der Titelverteidiger setzte sich gestern in der siebenten Runde der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) daheim gegen die Graz 99ers mit 5:3 durch und wahrte als Vierter den Anschluss an die Spitze.

Seinen dritten Platz verteidigte Innsbruck mit einem klaren Heimerfolg gegen Fehervar. Die Dornbirner Bulldogs kassierten indes gegen Znojmo die nächste Niederlage.

