Ski alpin: Shiffrin geht auf Gesamtweltcup los

US-Superstar Mikaela Shiffrin geht in der kommenden Saison auf den Sieg im Gesamtweltcup los. „Das sage ich ganz offen“, bestätigte die 21-jährige Slalom-Seriensiegerin rund zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden.

Um das Ziel zu erreichen, will sich Shiffrin im WM-Winter auch vermehrt in den schnellen Disziplinen versuchen. Den Start in Lake Louise hat sie fix eingeplant. Dass sie andere Speed-Strecken weniger gut kennt, könnte ihr zum Nachteil werden. Der Schlüssel zum Gesamtweltcup liege aber ohnehin in den Technikdisziplinen.

