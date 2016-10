„Befehl aus höchsten Regierungskreisen“

Die US-Regierung hat Russland erstmals direkt vorgeworfen, durch das Eindringen in Computersysteme die Präsidentschaftswahl beeinflussen zu wollen. Seit Monaten wurden immer wieder - unter anderem auf der Enthüllungsplattform WikiLeaks - Dokumente veröffentlicht, die die Demokraten in Misskredit bringen sollen. Das führte unter anderem im Sommer zum Rücktritt von Parteichefin Debbie Wasserman Schultz. Schon damals standen russische Hacker im Verdacht. Man habe nun eindeutige Hinweise, dass der Befehl für den Cyberangriff aus höchsten russischen Regierungskreisen stamme, hieß es in der am Freitag veröffentlichten Erklärung.

