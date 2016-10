Hurrikan „Matthew“: Totenzahl in Haiti steigt, USA bangen

In Haiti ist die Zahl der Todesopfer durch den Hurrikan „Matthew“ auf mehr als 800 gestiegen. Gestern liefen Meldungen über immer mehr Tote aus entlegenen Gegenden ein, die durch den Wirbelsturm von der Außenwelt abgeschnitten waren. Nachdem der Hurrikan in dieser Woche über den verarmten Karibikstaat hinweggefegt war, stehen zudem Zehntausende Menschen ohne Unterkunft da. Zusätzlich leidet das Land noch immer unter den Folgen des schweren Erdbebens vor sechs Jahren mit über 200.000 Toten.

„Matthew“ ist inzwischen weiter in Richtung USA gezogen, wo sich bereits Millionen Menschen in Sicherheit gebracht haben. Mit Böen von bis zu 195 Kilometern pro Stunde erreichte der Hurrikan Florida.

Südflorida weitgehend verschont

Nachdem der südliche Teil des bei Urlaubern beliebten Bundesstaates weitgehend verschont blieb, mahnte Präsident Barack Obama die Amerikaner weiter zu Vorsicht. Es handele sich noch immer um einen sehr gefährlichen Hurrikan mit dem Risiko von Sturmfluten, sagte Obama. Auch in den kommenden Tagen müsse den Anweisungen der Behörden unbedingt Folge geleistet werden

Auf seinem Weg in nordwestlicher Richtung an Floridas Ostküste hatte sich der Wirbelsturm zunächst etwas abgeschwächt. Das Hurrikan-Zentrum in Miami stufte ihn von der zweithöchsten Kategorie vier zunächst auf drei und mittlerweile auf zwei herab.

Warnungen nun für South Carolina

Die Experten rechneten damit, dass das Zentrum morgen in der Früh (Ortszeit) entweder dicht an der Küste vorbeiziehen wird oder auch auf Land treffen könnte. In ihrer jüngsten Prognose hieß es, dass der Sturm der Küste von South Carolina sehr nahe kommen könnte. Der US-Wetterdienst warnte, dass die extremen Winde bei einem Landfall katastrophale Schäden verursachen könnten und eine immense Lebensbedrohung darstellten.

Nach Wetterdienstangaben könnten die Verwüstungen des Sturms einige Gegenden Zentral-Floridas „für Wochen oder Monate unbewohnbar“ machen. „Matthew“ sei anders als alle Stürme in den vergangenen Jahrzehnten.