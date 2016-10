Vulkan Aso in Japan ausgebrochen

In Japan ist der Vulkan Aso ausgebrochen. Der im Süden des Landes gelegene Vulkan spuckte heute Früh (Ortszeit) eine Tausende Meter hohe Aschesäule aus. Die Wetterbehörden warnten die Menschen in einer Entfernung von bis zu 30 Kilometern im Nordosten des Berges vor heftigem Ascheregen. Mit einem leichteren Ascheregen müsse in bis zu 250 Kilometern Entfernung gerechnet werden.

Riesiger Krater

Der riesige Krater des knapp 1.600 Meter hohen Bergs Aso dominiert Kyushu, die größte Insel in Japans Südwesten. Der Vulkan zieht viele Touristen an. Zuletzt brach er im September 2015 aus, davor war er 19 Jahre lang ruhig geblieben. In Japan gibt es zahlreiche aktive Vulkane. Das ostasiatische Land liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, auf dem sich ein Großteil der weltweiten Vulkanausbrüche und Erdbeben ereignen.

Am 27. September 2014 hatte Japan seinen schlimmsten Vulkanausbruch seit 90 Jahren erlebt. Bei dem völlig unerwarteten Ausbruch des Ontake im Zentrum des Landes kamen mehr als 60 Menschen ums Leben, die sich zum Wandern auf dem Berg aufhielten.