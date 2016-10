Welthospiztag: Mehr Raum für würdiges Sterben

Im Hospiz Rennweg der Caritas Socialis (CS) in Wien stehen umfangreiche bauliche Erweiterungen und Umbauarbeiten bevor. Seit der Gründung 1995 habe sich die Zahl der jährlich betreuten Hospizgäste mehr als verdoppelt, so die Stiftung anlässlich des heute begangenen Welthospiztages. Man wolle den Hospizgästen und ihren Familien und Angehörigen mehr Raum bieten, „um sich in Ruhe verabschieden zu können“.

