Langes Wochenende für Comicliebhaber

Die Vienna COMIX lädt am Wochenende Comicfans aller Art in die Marx-Halle in Wien. Neben zahlreichen Verkaufsständen aus dem In- und Ausland sind auch bekannte Gäste aus der Szene geladen. Die Veranstalter rechnen mit 8.000 Besuchern.

