Für viele Parteikollegen unentschuldbar

Kurz vor dem nächsten TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten am Sonntag erschüttert ein Video aus dem Jahr 2005 die USA. Darin prahlt der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump mit sexuellen Übergriffen auf Frauen. Zahlreiche ranghohe Republikaner finden die Äußerungen unentschuldbar. Noch am Samstag könnten mächtige Parteispender Trump den Geldhahn zudrehen, mutmaßt CNN. Männer im Umkleideraum redeten eben so, lautete Trumps erste halbherzige Entschuldigung. Mit einer Videobotschaft versucht er nun, das Ruder noch herumzureißen.

Lesen Sie mehr …