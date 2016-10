Terrormiliz IS nahe Aleppo auf dem Vormarsch

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat Beobachtern zufolge im Norden Syriens Boden gutgemacht und mehrere Ortschaften erobert. Sie habe nördlich von Aleppo an der Grenze zur Türkei Rebellenkämpfer zurückgedrängt, teilte die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte heute mit.

Die syrischen Rebellen, die von der Türkei mit Luftangriffen unterstützt werden, waren auf die IS-Hochburg Dabik vorgerückt. Das Dorf hat eine symbolische Bedeutung für den IS. Dessen Kämpfer hätten nun mehrere Dörfer in der Nähe von Dabik zurückerobert, teilte die in Großbritannien sitzende Beobachtungsstelle mit.

Regierungstruppen erobern Ortschaften in Hama

Nach ihren Angaben nahmen zudem die syrischen Regierungstruppen und ihre Verbündeten in der westlichen Provinz Hama mehrere Städte und Dörfer ein. Die Rebellen, die dort in den vergangenen Wochen vorgerückt waren, seien wieder zurückgedrängt worden.

Dem Hisbollah-Sender Al Manar TV zufolge nahmen die für Präsident Baschar al-Assad kämpfenden Einheiten unter anderem al-Talisija, al-Kahira und Tel al-Ussud ein. Die schiitische Hisbollah-Miliz aus dem Libanon unterstützt die syrischen Regierungstruppen. Assad erhält zudem Hilfe von Russland und vom Iran.

Frankreich fordert UNO-Resolution

Frankreich forderte unterdessen den UNO-Sicherheitsrat zur Verabschiedung einer Resolution auf, die eine erneute Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien beinhaltet. Über den von Frankreich vorgelegten Entwurf solle heute abgestimmt werden, hieß es gestern von den Vereinten Nationen (UNO) in New York.

Das umkämpfte Aleppo sei derzeit ein „absoluter Notfall“, sagte Frankreichs UNO-Botschafter Francois Delattre. „Nach einer Woche intensiver Verhandlungen nähern wir uns nun dem Moment der Wahrheit.“

Der von der dpa eingesehene Entwurf ruft alle Beteiligten zu einer sofortigen Waffenruhe auf, fordert ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe und ein Ende aller Luftangriffe und militärischen Flüge über Aleppo. Russland, das zu den fünf ständigen Mitgliedern des Rats gehört und das syrische Regime unterstützt, kündigte allerdings Vorbehalte gegen das Papier an und legte einen eigenen Resolutionsentwurf im Sicherheitsrat vor.