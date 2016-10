Strache bestätigte Hochzeit mit Goethe-Zitat

"Glücklich allein ist die Seele, die liebt", sagt Goethe. Und um unsere Liebe auch nach außen hin sichtbar zu machen, haben wir am Freitag im engsten Familien- und Freundeskreis standesamtlich geheiratet, in Weißenkirchen in der wunderbaren Wachau. Wahre Liebe ist das Schönste, das uns Menschen in unserem Leben widerfahren kann. Sie ändert unsere Wahrnehmung, sie macht alles intensiver und eindrücklicher. Wer liebt, kann ohne den anderen nicht mehr sein. Und sich das gegenseitige Ja-Wort zu geben, zeigt der ganzen Welt, dass man bedingungslos zueinander steht. Wenn man seine Freude teilt, freuen sich andere mit, heißt es. In diesem Sinne hoffen wir, dass der eine oder die andere von euch jetzt zumindest ein wenig von der ungeheuren Freude fühlen kann, mit der wir miteinander in die Zukunft gehen. Herzlichen Dank für die lieben Glückwünsche Philippa und HC Strache