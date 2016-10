Formel 1: Rosberg holt sich Pole in Japan

Nico Rosberg hat nach den drei Bestzeiten im Freien Training am Samstagvormittag auch im Qualifying für den Grand Prix von Japan am Sonntag (7.00 Uhr MESZ, live in ORF eins) die schnellste Runde gedreht. Der Mercedes-Pilot geht damit zum 30. Mal in seiner Karriere aus der Poleposition in einen Grand Prix. Neben dem Deutschen startet in Suzuka sein Teamkollege Lewis Hamilton, der nur 13 Tausendstelsekunden Rückstand hatte. In der zweiten Reihe stehen Kimi Räikkönen im Ferrari und Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

