WM-Qualifikation: Tschechien fordert Deutschland

Das letzte Duell zwischen Deutschland und Tschechien ist eine klare Angelegenheit gewesen. Vor neun Jahren setzten sich die Tschechen in München mit 3:0 durch und fixierten die bisher höchste Niederlage von DFB-Nationaltrainer Joachim Löw. Die Konstellation jetzt ist aber anders. Ein Erfolg am Freitag in der WM-Qualifikation wäre für Löws Gegenüber Karel Jarolim „ein kleines Wunder“. Dennoch glauben die Gäste an ihre Chance. „Wir sind immer für eine Überraschung gut“, so Abwehrspieler Pavel Kaderabek.

