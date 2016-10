Mängel bei neuen ÖBB-Cityjet-Zügen aufgetreten

Bei den neuen Cityjet-Zügen der ÖBB treten laut Ö1-„Mittagsjournal“ bei hohen Geschwindigkeiten Aerodynamikmängel beim Stromabnehmer auf. Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Stundenkilometern löst sich den Angaben zufolge der Stromabnehmerbügel am Zug immer wieder von der Fahrleitung. Die Züge seien derzeit aber ohnehin nicht mit mehr als 120 km/h unterwegs.

Das Problem wird in den nächsten Monaten behoben sein, so ÖBB-Chef Andreas Matthä. „Die dafür verantwortliche Lieferfirma hat hier noch entsprechende Nachbesserungsaufträge, die sie erfüllen wird.“ Bei der Inbetriebnahme neuer Fahrzeuge gebe es immer eine Hochlaufphase, so Matthä.

In Zukunft sollen Cityjets auch auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Wien und St. Pölten fahren, also auch fit für Geschwindigkeiten von mehr als 160 Stundenkilometern sein. Die insgesamt 101 bei Siemens bestellten Cityjet-Züge werden etappenweise bis Jänner 2018 in den Fahrbetrieb genommen.

Reaktion auf Vorfall mit russischem Zug

Beim Grenzeintritt ausländischer Züge wiederum wollen die ÖBB künftig laut Matthä genauer auf deren Sicherheit achten. Grund ist die verlorene Tür eines russischen Reisezugs kürzlich in einem Tunnel auf der Westbahn mit einhergehender Beschädigung und Evakuierung des nachfolgenden Zuges sowie Streckensperre. So etwas solle Matthä zufolge nicht mehr geschehen.