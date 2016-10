Chemnitz: „Hochbrisanter Sprengstoff“ gefunden

Bei einem Großeinsatz in der deutschen Stadt Chemnitz (Bundesland Sachsen) wegen möglicher Anschlagsvorbereitungen ist Polizeiangaben zufolge in der Wohnung eines Verdächtigen „hochbrisanter Sprengstoff“ sichergestellt worden. Laut einem Sprecher des zuständigen Landeskriminalamtes wurden demnach mehrere hundert Gramm Sprengstoff gefunden.

In der betroffenen Whg. in #Chemnitz wurde hochbrisanter Sprengstoff gefunden. Zur Sicherung sind weitere Evakuierungsmaßnahmen notwendig. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 8. Oktober 2016

In einer seit der Früh gesperrten Plattenbausiedlung müssten nun weitere Bewohner in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei auch via Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Mehrere Festnahmen, Sperren am Hauptbahnhof

Im Rahmen des laufenden Anti-Terror-Einsatzes wurden den Polizeiangaben zufolge mittlerweile auch drei Verdächtige festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, Kontakt zu dem flüchtigen Hauptverdächtigen, einem 22-jährigen Syrer, gehabt zu haben, wie das Landeskriminalamt berichtete. Die Männer würden nun befragt.

Zwei der Verdächtigen wurden am Hauptbahnhof gefasst, einer in der seit in der Früh abgesperrten Plattenbausiedlung. Auch der Hauptbahnhof ist teilweise für Reisende gesperrt. Mit einem Spezialroboter wird den Polizeiangaben zufolge ein Koffer, den die beiden dort Festgenommenen bei sich hatten, derzeit untersucht.