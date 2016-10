Registrierkassenpflicht: Mängel bei Umsetzung

In rund einem Fünftel der überprüften Fälle gibt es Mängel bei der Erfüllung der Registrierkassenpflicht. Das teilte Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) in einer Anfragebeantwortung an die Grünen mit. Knapp 1.600-mal stellten die Behörden fest, dass für Barzahlungen keine Belege erstellt wurden.

