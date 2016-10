Parlamentswahl in Georgien: Ausgang offen

Die Georgier haben heute ein neues Parlament gewählt. Angesichts vieler Unentschlossener war der Ausgang offen. Um den Sieg kämpfen die Regierungspartei Georgischer Traum (GT) und die vor vier Jahren abgewählte, oppositionelle Vereinten Nationalen Bewegung (VNB).

Der grundsätzliche Kurs Georgiens der EU- und NATO-Annäherung steht nicht infrage. Mehr als 70 Prozent der Bevölkerung wollen ihn. Beobachter warnten aber, ein Patt könne Georgien, ein strategisch wichtiger Partner des Westens in der Südkaukasus-Region, in eine Krise stürzen.

Regierungschef Giorgi Kwirikaschwili gab seine Stimme in einem Wahllokal in der Hauptstadt Tiflis ab. Er hatte freie und faire Wahlen versprochen und die Wähler dazu aufgerufen, sich in großer Zahl zu beteiligen. Die Wahlen seien ein „wichtiger Schritt für die Zukunft des demokratischen Georgiens“, erklärte er laut AFP. Vor vier Jahren war es nach einem hitzigen Wahlkampf erstmals zu einem friedlichen Machtwechsel gekommen. Im Vorfeld zur nun abgehaltenen Wahl kam es auch zu Gewalt gegen Politiker. Der Wahlkampf war von angespannter Stimmung geprägt.

