„Brexit“: Wirtschaftsverbände schlagen Alarm

Britische Wirtschaftsverbände haben an die Regierung in London appelliert, zumindest die schlimmstmöglichen Auswirkungen eines „Brexit“ abzuwenden. Es gehe um „das Ausschließen der wirklich schlimmsten Optionen“, sagte die Chefin der Confederation of British Industry (CBI), Carolyn Fairbairn, heute dem Radiosender BBC.

Die CBI, Großbritanniens mächtigster Wirtschaftsverband, legte ihre Bedenken in einem offenen Brief an die britische Regierung dar, der auch vom Baugewerbeverband EEF, der Internationalen Handelskammer und TechUK, dem Verband der britischen HiTech-Unternehmen, unterzeichnet wurde.

Zölle auf 90 Prozent aller britischen Güter?

Sie mahnten, britische Unternehmen und insbesondere Finanzdienstleister müssten auch nach einem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union uneingeschränkten Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben. Wenn nicht rechtzeitig ein entsprechendes Abkommen geschlossen werde, würden für britische Exporte die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) gelten.

Dies würde bedeuten, dass „in nur 29 Monaten“ auf bis zu 90 Prozent der britischen Güter Zölle erhoben würden, führte Fairbairn in der BBC aus. Wenn wenigstens solche Horrorszenarien ausgeschlossen werden könnten, würde dies dazu beitragen, „Investoren zu versichern, dass das Vereinigte Königreich immer noch ein sehr guter Ort für Investitionen ist“.