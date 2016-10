Formel 1: Rosberg verzichtet auf Rechenspiele

23 Punkte Vorsprung sind schon ein recht komfortabler Polster, ausruhen will sich Nico Rosberg darauf aber nicht. Der WM-Leader verspricht auch für den morgigen Grand Prix von Japan (7.00 Uhr MESZ, live in ORF eins) von der Poleposition aus vollen Angriff. „Ich will jedes Rennen gewinnen“, sagte der Mercedes-Pilot, der seinen ersten WM-Titel weiter fest im Visier hat. Aber auch sein Teamkollege Lewis Hamilton gibt sich noch nicht geschlagen.

Mehr dazu in sport.ORF.at