Exit-Polls: Milliardärspartei gewann Georgien-Wahl

Die von dem Milliardär Bidsina Iwanischwili gegründete Partei Georgischer Traum (GT) hat die Parlamentswahl in der Ex-Sowjetrepublik Georgien von heute laut Exit-Polls gewonnen. Sie könnte demzufolge weitere vier Jahre an der Macht bleiben.

Die erste Nachwahlbefragung von Kantar Public wies für GT landesweit 53,8 Prozent der Stimmen aus, die zweite von GfK 39,9 Prozent. In beiden Erhebungen lag GT vor der oppositionellen Vereinigten Nationalen Bewegung (VNB), die vom heute im Exil lebenden Ex-Präsidenten Micheil Saakaschwili gegründet worden war. Bei Kantar Public kam die VNB auf 19,5 Prozent, bei GfK auf 32,74 Prozent.

Für Annäherung an EU und NATO

Die beiden Parteien setzen sich im Einklang mit der Meinung von über 70 Prozent der Bevölkerung für die Annäherung des Landes an EU und NATO ein. Es soll aber auch eine prorussische Partei in das neue georgische Parlament einziehen: Die Patrioten-Allianz Georgiens soll die Fünfprozenthürde laut den Nachwahlbefragungen genommen haben.

Gewählt wird in Georgien nach einem gemischten System: 73 der 150 Abgeordneten werden in Wahlkreisen bestimmt, wo sich jeweils ein Kandidat in der ersten Runde mit mindestens 50 Prozent der Stimmen durchsetzen muss. Schafft das kein Kandidat, kommt es in dem Wahlkreis zu einer Stichwahl am 4. November. So könnte es sein, dass sich ein endgültiges Ergebnis bis dahin hinauszögert. 77 Abgeordnete werden per Verhältniswahlrecht auf Basis des landesweiten Ergebnisses via Parteienlisten ermittelt. Wahlberechtigt waren rund 3,5 Millionen Personen.