Historiker: Hitler schrieb erste Biografie selbst

Die erste Biografie von Adolf Hitler, die ihn 1923 als „Retter Deutschlands“ beschrieb, wurde nach neuen Forschungen des deutschen Historikers Thomas Weber von Hitler selbst geschrieben. Bei Recherchen in einem Archiv in Südafrika habe er mehrere Dokumente gefunden, die für diese These sprächen, erklärte Weber, der an Universität im schottischen Aberdeen lehrt. Offiziell stammt das Werk „Adolf Hitler: Sein Leben und seine Reden“ von Victor von Koerber.

Weber, der auch Gastdozent an der US-Eliteuni Harvard ist, hatte nach eigenen Angaben an der Universität von Witwatersrand in Johannesburg Papiere aus Koerbers Nachlass durchgesehen. Dabei habe er eine unterschriebene eidesstattliche Erklärung von der Ehefrau des Herausgebers der Biografie gefunden, wonach von Koerber das Buch nicht geschrieben hat. Vielmehr habe Hitler General Erich Ludendorff gefragt, ob dieser für ihn einen konservativen Autoren finden könne, der keinerlei Verbindungen zur NSDAP habe und der seinen Namen für die Biografie hergebe.

Weber beruft sich außerdem auf eine Erklärung von Koerbers und auf einen Brief, den von Koerber an einen Mann schrieb, der mit ihm im Konzentrationslager inhaftiert war, in dem er sich über Hitlers Autorenschaft äußerte. Nach den Funden in Südafrika entdeckte Weber in Deutschland ein Dokument von 1938, in dem von Koerber andeutet, dass Hitler das Buch geschrieben habe. Demnach sei es „auf Initiative und unter aktiver Beteiligung von Adolf Hitler“ entstanden.