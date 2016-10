Blockade hält an

Der UNO-Sicherheitsrat hat am Samstag erneut seine lähmende Zerstrittenheit demonstriert und zwei rivalisierende Resolutionen - eine von Frankreich und Spanien, die andere von Russland - für eine erneute Waffenruhe in Syrien scheitern lassen. Beide Entwürfe forderten zu einer sofortigen Waffenruhe auf. Im russischen Entwurf fehlte allerdings die Forderung nach einem Ende der Luftangriffe auf Aleppo. Das Resultat erwartet worden - es zeigt aber erneut, dass Bewegung im Syrien-Konflikt zulasten der Bevölkerung in weiter Ferne liegt.

