WM-Qualifikation: Deutsche Revanche an Tschechien

Deutschland hat auch am zweiten Spieltag der WM-Qualifikation einen souveränen Sieg eingefahren. Der Weltmeister gewann gestern gegen Tschechien mit 3:0 und revanchierte sich damit auch für die höchste Niederlage in der Ära von Teamchef Joachim Löw vor neun Jahren in München.

Die Tschechen wollten auch in Hamburg mitspielen, waren diesmal aber klar unterlegen. Polen musste indes nach einem Triplepack von Torjäger Robert Lewandowski und 3:0-Führung gegen Dänemark noch um den Sieg zittern.

