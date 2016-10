Terrorwarnung in Chemnitz: Fahndung nach Verdächtigem

Die deutsche Polizei fahndet nach einem Sprengstofffund in Chemnitz weiterhin nach einem 22-jährigen Syrer. Nach einem Großeinsatz hatten die Einsatzkräfte in einer Wohnung gestern mehrere hundert Gramm „hochbrisanten“ Sprengstoff in einer Wohnung entdeckt. Drei mögliche Kontaktmänner wurden bereits festgenommen.

Mehr dazu in Nach Großeinsatz in Wohngebiet